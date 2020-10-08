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Жительницу Красноярска будут судить за обман иностранных граждан

Главная Общество
Красноярск
12:00 8 Октября 2020
мошенничество, в красноярске, тюрьма
Автор: Sibnovosti.ru
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26-летняя жительница краевого центра предстанет перед судом за мошеннические действия и обман иностранных граждан в интернете.

В июле прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление от гражданки Австрии о том, что у нее похитили деньги. Иностранная гражданка рассказала, что ранее она увидела в социальной сети страницу интернет-магазина, через который можно было купить меховые изделия по привлекательной цене. Потерпевшая внесла предоплату за меховое одеяло стоимостью в 2 тысячи евро, после чего лжепродавец предложила купить другие виды товаров из меха. В итоге гражданка Австрии перевела на банковскую карту злоумышленницы еще 9 тысяч евро. Мошенница предоставила потерпевшей скриншоты поддельных таможенных деклараций и в итоге перестала выходить на связь.

Полицейские оперативно установили личность мошенницы, ей оказалась 26-летняя жительница Красноярска. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что подобным образом она обманула еще 10 человек. Суммарный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано в Центральный районный суд краевого центра. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

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