В Красноярске запретят движение большегрузов по ул. Техническая в Октябрьском районе

В администрации города предупредили о предстоящем изменении схемы движения по ул. Техническая в Октябрьском районе города.

С 19 октября там запретят движение большегрузов, массой более 3,5 тонн.

«Данный транспорт не сможет въезжать на ул. Техническая с ул. Ладо Кецховели. Такое решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что на участке ведутся строительные работы, а грузовики нарушают утвержденную на время работ схему движения.