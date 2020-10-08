Для врачей утвердили памятные медали за борьбу с коронавирусом

Центральный комитет Профсоюза работников здравоохранения учредил памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

В Красноярском крае награду получили три доктора: врач-рентгенолог 20-ой больницы Ирина Томчик, фельдшер Красноярской станции скорой медицинской помощи Андрей Заиграйкин и заведующая Минусинской больницы Наталья Малошенко, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«Благодарю за высокую оценку. Очень неожиданно и приятно!», – поделилась эмоциями врач Ирина Томчик, которая более трех месяцев проработала в «красной зоне» инфекционного госпиталя 20-й больницы.

фото: Минздрав