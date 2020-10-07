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Районные администрации краевого центра регулярно проверяют соблюдение профилактических мер

Главная Общество
Красноярск
16:45 7 Октября 2020
эпидемия, администрация, проверка, вирус, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжает свое действие масочный режим. В объектах торговли, общественном транспорте и других организациях разрешено находиться исключительно в защитной маске. В последнее время в краевой столице значительно ухудшилась ситуация с соблюдением масочного режима со стороны граждан и у многих создается ложное ощущение отступившей угрозы. Однако по данным оперативного штаба каждый день количество заболевших COVID-19 стремительно растет и каждый день фиксируется более 100 новых случаев заражения. Более того, это происходит на фоне сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Сотрудники районных администраций краевого центра совместно со службой городовых на постоянной основе проверяют соблюдение превентивных мер организациями, которые оказывают услуги населению. В настоящее время все организации должны строго соблюдать превентивные меры, в том числе обеспечивать наличие санитайзеров и разметки, позволяющей соблюдать социальную дистанцию. Также необходимо контролировать правильное ношение масок, как сотрудниками, так и посетителями.

Как рассказали в администрации города, только за прошлую неделю в Красноярске было проведено 35 рейдов, в которых было проверено 245 различных объектов: 102 продовольственных магазина, 62 кафе и ресторана, 39 парикмахерских и салонов красоты, а также 24 фитнес-клуба.

«Проверенные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели в большинстве случаев придерживаются введенных правил. Но, к сожалению, есть и нарушители. И утверждение, что все, мол, уже устали от ограничительных мер, не оправдывает ни работников торговых организаций, ни их посетителей. Ограничительные правила для всех, значит и соблюдать их должны все. Тогда будет положительный эффект. Наша задача как раз состоит в том, чтобы убедить граждан соблюдать профилактические меры. Убеждаем. Информацию о нарушителях передаем в надзорные органы», - рассказала глава Кировского района Елена Ланина

О случаях нарушений организациями профилактических мер можно сообщать по телефонам:
​- Кировский район: 222-37-37
- Ленинский район: 264-25-48
- Свердловский район: 261-98-90
- Октябрьский район: 247-01-08
- Железнодорожный район: 221-53-44
- Центральный район: 227-38-76
- Советский район: 220-06-33​

Кроме того, в мэрии напомнили, что за нарушение масочного режима предусмотрен административный штраф – до 30 000 рублей.

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