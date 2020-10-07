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К концу года пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос почти в 4 раза

Главная Общество
Красноярск
18:30 7 Октября 2020
аэропорт, транспорт, самолет, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В третьем квартале 2020 года пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос в 3,7 раза. Услугами воздушной гавани воспользовались 596 793 пассажиров. В период жестких ограничительных мер из-за коронавируса, летали всего 145 733 человек. При этом в пресс-службе аэропорта отметили, что показатели сейчас даже лучше, чем до начала пандемии –в первом квартале было обслужено 545 016 человек.

С сентября пассажиропоток снова снижается, это связано с завершением сезона отпусков. Зато стабилен рост грузовых перевозок – в третьем квартале 2020 года их стало в 4 раза больше, чем в 2019 году. Аэропорт обслужил 573 грузовых самолета, совершено 2 328 взлетно-посадочных операций.

В целом в третьем квартале 2020 года воздушная гавань Красноярска обслужила 3778 самолетов, что выше показателей второго квартала на 27%.

Фото: аэропорт Красноярск

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