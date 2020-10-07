Красноярские перевозчики за 2,5 года обновили треть подвижного состава

За 2,5 года на маршруты в Красноярске вышли 392 новых автобуса и 2 троллейбуса. Только 140 машин – абсолютно новые, с заводов. В городской администрации заявили, что в общей сложности муниципальные и частные перевозчики обновили 30% подвижного состава. Результат был бы лучше, но помешала пандемия.

«Пандемия серьезно скорректировала наши планы по приобретению подвижного состава. Доходы упали, а цены на новый транспорт существенно выросли. Стоимость одной машины среднего класса вместимости почти 5 миллионов рублей. В планах было обновить 10% нашего парка, а получается только 3%», – рассказал перевозчик Константин Кнапнугель.

С начала октября два новых автобуса с заводов вышли на маршруты № 3 и № 38, три современных ПАЗа скоро начнут обслуживать маршрут № 90 Машины удобны для маломобильных пассажиров, снабжены кнопкой вызова экипажа и системой наклона кузова для комфортного входа и выхода. Все новые автобусы соответствуют экологическому классу Евро-5.

В феврале в рейс вышел первый троллейбус с автономным ходом в Красноярске. В июне закуплено два новых автобуса большого класса на маршруты № 43 и № 80.

«В этом году муниципальный парк также пополнят 30 автобусов и 10 троллейбусов, безвозмездно переданных Красноярску Правительством Москвы. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5, низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров. Планируется, что до конца года обновленный транспорт выйдет на городские маршруты», – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Городские власти продолжают переговоры со столичным правительством о передаче в Красноярск еще 40 автобусов.