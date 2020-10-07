7 октября
Красноярск
погода +3 °C
78.09
 
€ 91.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские перевозчики за 2,5 года обновили треть подвижного состава

Главная Общество
Красноярск
17:30 7 Октября 2020
администрация, автобус, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

За 2,5 года на маршруты в Красноярске вышли 392 новых автобуса и 2 троллейбуса. Только 140 машин – абсолютно новые, с заводов. В городской администрации заявили, что в общей сложности муниципальные и частные перевозчики обновили 30% подвижного состава. Результат был бы лучше, но помешала пандемия.

«Пандемия серьезно скорректировала наши планы по приобретению подвижного состава. Доходы упали, а цены на новый транспорт существенно выросли. Стоимость одной машины среднего класса вместимости почти 5 миллионов рублей. В планах было обновить 10% нашего парка, а получается только 3%», – рассказал перевозчик Константин Кнапнугель.

С начала октября два новых автобуса с заводов вышли на маршруты № 3 и № 38, три современных ПАЗа скоро начнут обслуживать маршрут № 90 Машины удобны для маломобильных пассажиров, снабжены кнопкой вызова экипажа и системой наклона кузова для комфортного входа и выхода. Все новые автобусы соответствуют экологическому классу Евро-5.
В феврале в рейс вышел первый троллейбус с автономным ходом в Красноярске. В июне закуплено два новых автобуса большого класса на маршруты № 43 и № 80.

«В этом году муниципальный парк также пополнят 30 автобусов и 10 троллейбусов, безвозмездно переданных Красноярску Правительством Москвы. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5, низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров. Планируется, что до конца года обновленный транспорт выйдет на городские маршруты», – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Городские власти продолжают переговоры со столичным правительством о передаче в Красноярск еще 40 автобусов.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: К концу года пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос почти в 4 раза

К концу года пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос почти в 4 раза

7 Октября 2020 г.
В третьем квартале обслужено 596 793 пассажиров
Новости Красноярска: Районные администрации краевого центра регулярно проверяют соблюдение профилактических мер

Районные администрации краевого центра регулярно проверяют соблюдение профилактических мер

7 Октября 2020 г.
Проверки касаются и крупных объектов торговли
Новости Красноярска: В микрорайоне «Тихие зори» началось строительство детского сада

В микрорайоне «Тихие зори» началось строительство детского сада

7 Октября 2020 г.
Образовательное учреждение должно быть сдано в конце июля следующего года
Новости Красноярска: В «Школьном комбинате питания» сменился руководитель

В «Школьном комбинате питания» сменился руководитель

7 Октября 2020 г.
Скандально известную организацию возглавил Иван Коростылев
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на вакцинацию от гриппа

Красноярцев приглашают на вакцинацию от гриппа

7 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в краевом минздраве
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт – самая доступная энергосбытовая компания России

Красноярскэнергосбыт – самая доступная энергосбытовая компания России

7 Октября 2020 г.
Она возглавила рейтинг информационной доступности
Новости компаний
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

2 Октября 2020 г.
Один умерший
Новости Красноярска: Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

2 Октября 2020 г.
Команда в трех очках от зоны вылета
Новости Красноярска: За сутки коронавирусом в крае заболели 122 человека

За сутки коронавирусом в крае заболели 122 человека

4 Октября 2020 г.
Глава краевого Минздрава назвал сроки окончания пандемии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru