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В микрорайоне «Тихие зори» началось строительство детского сада

Главная Общество
Красноярск
15:30 7 Октября 2020
образование, строительство, детсад, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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В новом микрорайоне на правом берегу Красноярска началось строительство детского сада. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «Наш Свердловский район».

Строительная компания «Строймонтаж» приступила к возведению дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Тихие Зори». Предполагается, что детский сад будет рассчитан 270 мест и объект будет сдан к 31 июля 2021 года. Средства на строительство поступят из федерального и краевого бюджетов в размере 205 миллионов рублей.

В настоящее время в этом микрорайоне ведется работа над проектом дороги, по которой можно будет добраться до нового образовательного учреждения.

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