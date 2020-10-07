Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона

ПАО «МТС» сообщает о завершении работ по запуску скоростного интернета на трассах популярного горнолыжного курорта «Гладенькая»*.

Накануне горнолыжного сезона МТС обеспечила территорию горнолыжных трасс сетью 4G; высокоскоростной интернет покрывает оба склона горы, на которых проложены маршруты для катания. Это позволит не только повысить комфорт, но и безопасность спортсменов. Они смогут связаться со спасательными службами, если такая необходимость возникнет, а также загружать фото и видео в социальные сети, проводить стримы и прямые трансляции.

«Предгорья Саян за красоту ландшафта называют сибирской Швейцарией, а Гладенькая считается самым популярным горнолыжным курортом нашего региона. При этом спортсмены приезжают не только из Хакасии, но и из Красноярского края и других регионов Зауралья. Мы ведем планомерную работу по улучшению качества связи в туристических местах, вкладываясь таким образом в развитие региона. В начале прошлогоднего сезона обеспечили высокоскоростным интернетом популярное место для фрирайда Приисковый, в этом году пришел черед Гладенькой», - пояснила директор филиала МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

Горнолыжный курорт, расположенный на склонах одноименной горы, находится на юге Хакасии, в предгорьях Западного Саяна. В сезон на территории курорта катаются около 1500 человек в день. Для катания приспособлены северный и южный склоны горы Гладенькой (высота составляет 1804 метра). Длина главной трассы северного склона 3200 метров, на южном склоне длина спуска около 1000 метров. Сезон стартует в ноябре, закрывать его съезжаются спортсмены в начале мая.

*Горнолыжный курорт «Гладенькая» - один из немногих в России, позволяющий проводить соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеющий международные сертификаты FIS. Трассы на «Гладенькой» по техническим характеристикам позволяют проводить мероприятия самого высокого уровня. На горе «Гладенькая» неоднократно проводился финал Чемпионата России по горнолыжному спорту.

По материалам ПАО «МТС»

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