Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона

ПАО «МТС» сообщает о завершении работ по запуску скоростного интернета на трассах популярного горнолыжного курорта «Гладенькая»*.
Накануне горнолыжного сезона МТС обеспечила территорию горнолыжных трасс сетью 4G; высокоскоростной интернет покрывает оба склона горы, на которых проложены маршруты для катания. Это позволит не только повысить комфорт, но и безопасность спортсменов. Они смогут связаться со спасательными службами, если такая необходимость возникнет, а также загружать фото и видео в социальные сети, проводить стримы и прямые трансляции.
«Предгорья Саян за красоту ландшафта называют сибирской Швейцарией, а Гладенькая считается самым популярным горнолыжным курортом нашего региона. При этом спортсмены приезжают не только из Хакасии, но и из Красноярского края и других регионов Зауралья. Мы ведем планомерную работу по улучшению качества связи в туристических местах, вкладываясь таким образом в развитие региона. В начале прошлогоднего сезона обеспечили высокоскоростным интернетом популярное место для фрирайда Приисковый, в этом году пришел черед Гладенькой», - пояснила директор филиала МТС в Хакасии Олеся Ширяева.
Горнолыжный курорт, расположенный на склонах одноименной горы, находится на юге Хакасии, в предгорьях Западного Саяна. В сезон на территории курорта катаются около 1500 человек в день. Для катания приспособлены северный и южный склоны горы Гладенькой (высота составляет 1804 метра). Длина главной трассы северного склона 3200 метров, на южном склоне длина спуска около 1000 метров. Сезон стартует в ноябре, закрывать его съезжаются спортсмены в начале мая.
*Горнолыжный курорт «Гладенькая» - один из немногих в России, позволяющий проводить соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеющий международные сертификаты FIS. Трассы на «Гладенькой» по техническим характеристикам позволяют проводить мероприятия самого высокого уровня. На горе «Гладенькая» неоднократно проводился финал Чемпионата России по горнолыжному спорту.