7 октября
Красноярск
погода +5 °C
78.51
 
€ 92.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев приглашают на вакцинацию от гриппа

Главная Общество
Красноярск
13:30 7 Октября 2020
общество, вакцинация, эпидемия, красноярск
версия для печати Ico_print

В субботу, 10 октября, в учреждениях здравоохранения региона пройдет «Краевая суббота вакцинации против гриппа».

В краевом минздраве рассказали, что все желающие привиться, которые не могут сделать это в будние дни, смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства в субботу с 08:00 до 16:00.

В ведомстве пояснили, что бесплатную вакцинацию может пройти целый ряд категорий граждан: работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, ЖКХ, беременные и взрослые лица старше 60 лет. Кроме того, вакцинацию могут получить призывники и люди с хроническим заболеваниями сердца и легких, а также дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

В текущем году были увеличены объемы финансирования на прививочную кампанию за счет субсидий из федерального бюджета. В регионе от гриппа планируют привить более миллиона взрослых и 376 тысяч детей.

«Врачи напоминают, что своевременная вакцинация позволит снизить интенсивность эпидемического подъема и уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, минимизировать тяжелые и летальные случаи. Особенность настоящего эпидемиологического сезона – одновременная циркуляция вируса гриппа и COVID-19. Поставить прививку важно еще и потому, что в присутствии вирусов гриппа другие вирусы и бактерии, даже более слабые, могут стать агрессивнее и вызвать обострение хронических заболеваний либо спровоцировать развитие другой инфекции», - говорится в сообщении регионального минздрава.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о поступлении первой партии вакцины против гриппа.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Школьном комбинате питания» сменился руководитель

В «Школьном комбинате питания» сменился руководитель

7 Октября 2020 г.
Скандально известную организацию возглавил Иван Коростылев
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт – самая доступная энергосбытовая компания России

Красноярскэнергосбыт – самая доступная энергосбытовая компания России

7 Октября 2020 г.
Она возглавила рейтинг информационной доступности
Новости Красноярска: Пятерых жителей края будут судить за кражу удобрений

Пятерых жителей края будут судить за кражу удобрений

7 Октября 2020 г.
Мужчины похитили 27 тонн
Новости Красноярска: Сотрудник Стройнадзора приговорен к 6 годам колонии строго режима и штрафу в 30 млн рублей

Сотрудник Стройнадзора приговорен к 6 годам колонии строго режима и штрафу в 30 млн рублей

6 Октября 2020 г.
Он совершил ряд должностных преступлений
Новости Красноярска: В красноярской школе №5 прошли обыски

В красноярской школе №5 прошли обыски

6 Октября 2020 г.
Силовики пришли в кабинет к директору образовательного учреждения
Новости Красноярска: Бывший министр социальной политики региона предстанет перед судом

Бывший министр социальной политики региона предстанет перед судом

6 Октября 2020 г.
Также на скамье подсудимых окажутся ее первый заместитель и три представителя коммерческой фирмы
Новости компаний
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В МЧС назвали главные риски октября

В МЧС назвали главные риски октября

2 Октября 2020 г.
Людей просят соблюдать осторожность
Новости Красноярска: Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

2 Октября 2020 г.
Команда в трех очках от зоны вылета
Новости Красноярска: В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

2 Октября 2020 г.
Один умерший
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru