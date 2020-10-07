Красноярцев приглашают на вакцинацию от гриппа

В субботу, 10 октября, в учреждениях здравоохранения региона пройдет «Краевая суббота вакцинации против гриппа».

В краевом минздраве рассказали, что все желающие привиться, которые не могут сделать это в будние дни, смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства в субботу с 08:00 до 16:00.

В ведомстве пояснили, что бесплатную вакцинацию может пройти целый ряд категорий граждан: работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, ЖКХ, беременные и взрослые лица старше 60 лет. Кроме того, вакцинацию могут получить призывники и люди с хроническим заболеваниями сердца и легких, а также дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

В текущем году были увеличены объемы финансирования на прививочную кампанию за счет субсидий из федерального бюджета. В регионе от гриппа планируют привить более миллиона взрослых и 376 тысяч детей.

«Врачи напоминают, что своевременная вакцинация позволит снизить интенсивность эпидемического подъема и уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, минимизировать тяжелые и летальные случаи. Особенность настоящего эпидемиологического сезона – одновременная циркуляция вируса гриппа и COVID-19. Поставить прививку важно еще и потому, что в присутствии вирусов гриппа другие вирусы и бактерии, даже более слабые, могут стать агрессивнее и вызвать обострение хронических заболеваний либо спровоцировать развитие другой инфекции», - говорится в сообщении регионального минздрава.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о поступлении первой партии вакцины против гриппа.