Пятерых жителей края будут судить за кражу удобрений

Следователи закончили расследование уголовного дело в отношении пятерых жителей Назаровского района, которых обвинили в совершении кражи удобрений.

Ранее в дежурный отдел полиции поступило сообщение, что на сельскохозяйственном предприятии происходит хищение имущества. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что мужчина 1974 года рождения вместе с другими работниками сельхозпредприятия совершили кражу 27 тонн удобрений на общую сумму около 450 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что четверо работников незаконно перегружали удобрения в грузовые автомобили организатора преступления.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 6 лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, а обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.