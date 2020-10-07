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Пятерых жителей края будут судить за кражу удобрений

Главная Общество
Красноярск
11:30 7 Октября 2020
арест, экономические преступления, преступление, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи закончили расследование уголовного дело в отношении пятерых жителей Назаровского района, которых обвинили в совершении кражи удобрений.

Ранее в дежурный отдел полиции поступило сообщение, что на сельскохозяйственном предприятии происходит хищение имущества. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что мужчина 1974 года рождения вместе с другими работниками сельхозпредприятия совершили кражу 27 тонн удобрений на общую сумму около 450 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что четверо работников незаконно перегружали удобрения в грузовые автомобили организатора преступления.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 6 лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, а обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

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