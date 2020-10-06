Сотрудник Стройнадзора приговорен к 6 годам колонии строго режима и штрафу в 30 млн рублей

В Красноярске суд вынес приговор 40-летнему государственному инспектору Стройнадзора. Он признан виновным в ряде должностных преступлений, в том числе в получении взятки.

Чиновник отвечал за надзор в области долевого строительства. В 2017 году он узнал, что полиция проводит проверку в отношении застройщика, который не исполнил своих обязательств перед инвесторами.

Он предложил директору стройкомпании свое содействие в прекращении проверки. За это сотрудник Стройнадзора потребовал две однокомнатные квартиры и 2,5 млн рублей. Подрядчик оформил недвижимость на знакомую инспектора, а деньги передать еще не успел. Он узнал, что силовики все равно возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Чиновник объяснил, что помог переквалифицировать статью на менее тяжкую и потребовал застройщика передать обещанные 2,5 млн рублей.

«Директор строительной фирмы после полученных требований обратился в правоохранительные органы, и в момент передачи денежных средств государственный инспектор был задержан сотрудниками регионального УФСБ», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

В ходе расследования этого уголовного дела, следователи выяснили, что в 2015 году инспектор получил взятку квартирой за 1,8 млн рублей. Он помог компании увернуться от крупных штрафов за нарушения в ведении деятельности.

Суд приговорил госинспектора к 6 годам колонии строго режима и штрафу в 30 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать государственные должности на 6 лет.