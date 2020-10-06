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В красноярской школе №5 прошли обыски

Главная Общество
Красноярск
18:00 6 Октября 2020
школа, силовики, закупки, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В общеобразовательной школе №5 прошли обыски. Представители правоохранительных органов работали в кабинете директора школы ранним утром, пока ученики не пришил на уроки. По сообщению источника «ТВК Красноярск» обыски были связаны с закупками по программе «Доброшкола» и новыми классами для детей с ограниченными возможностями.

В начавшемся учебном году по программе «Доброшкола» в рамках национального проекта «Образование» в школе №5 появилось 9 мастерских для детей-инвалидов. В краевом Минобре сообщали, что в подобной программе участвует еще школа №8. Всего на проект было потрачено из федерального и краевых бюджетов более 15 миллионов рублей.

Источник «ТВК Красноярск» сообщил, что всего несколько дней назад руководство школы отчиталось об успешней реализации проекта. Однако, как передает собеседник, часть работ так и не выполнили, а состояние классов не соответствует отчетной документации. В частности, в помещениях не были подключены водопровод и пожарные датчики, часть электроприборов не была подключена к сети, а некоторые запитаны через удлинители.  

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