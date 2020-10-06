Бывший министр социальной политики региона предстанет перед судом

Следователи второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование уголовных дел возбужденных против экс-министра социальной политики региона Галины Пашиновой, ее первого заместителя, а также трех жителей Красноярска – представителей коммерческой фирмы.

По версии следствия, в период 2017-2018 годов Пашинова и еще четверо подозреваемых вступили в сговор и похитили более 4,2 миллионов рублей, которые были выделены из средств краевого бюджета на покупку подарков для ветеранов к Дню Победы – 2018. Ветераны войны получили подарки, но они оказались более дешевыми, чем предполагалось по документам. Оставшиеся средства обвиняемые присвоили себе.

Кроме того, по версии следствия Пашинова знала, что контракты на приобретение не были выполнены в полном размере, тем не менее подписала все необходимые документы, что позволило предпринимателям извлечь финансовую выгоду.

Уголовное дело против Галины Пашиновой было возбуждено осенью прошлого года по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное занимающим государственную должность Российской Федерации»). Бывший первый заместитель и трое представителей коммерческой фирмы проходят по уголовному делу по статье «Мошенничество», совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото: sun-tes.ru