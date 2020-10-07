Красноярскэнергосбыт – самая доступная энергосбытовая компания России

Красноярскэнергосбыт стал самой доступной энергосбытовой компанией России. Второй год подряд энергетики стали лидером рейтинга информационной доступности: который составило отраслевое агентство «Энергоньюс Медиа».

Для составления рейтинга исследовали 68 сайтов крупнейших энергосбытовых компаний России. Информационная доступность определялась по шести базовых параметрам: корректности работы программы управления веб-содержимым корпоративного сайта, частоты обновления новостной информации корпоративного сайта, вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом, востребованности мобильных приложений, вовлечения клиентов в использование корпоративных социальных сетей, а также наличия/отсутствия мобильной версии корпоративного сайта.

«Для нашей компании интернет-технологии – это приоритетное направление в развитии клиентских сервисов. Они позволяют потребителям максимально комфортно, круглосуточно и без очередей передать показания, произвести оплату, без визита в офис получить консультацию и обменяться с компанией документами. Пандемия коронавируса существенно стимулировала эти процессы. С нашей стороны сняты последние технологические барьеры, препятствующие возможности стопроцентного заочного обслуживания абонентов. Единственный существующий на сегодня барьер – это неумение части клиентов пользоваться интернет-технологиями, либо недоступность для них качественного Интернета. Для этой категории потребителей открыты двери наших клиентских залов», - рассказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова.

Напомним, для общения с компанией для клиентов работает личный кабинет на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» - сегодня там 560 тысяч абонентов. Пользователи планшетов, смартфонов и коммуникаторов предпочитают бесплатное мобильное приложение, адаптированное к основным операционным системам - Android, iOS и Windows Phone.

Также клиенты могут получать информацию и качественные консультации через интернет-приемную, контактный центр, чат-бота на сайте и через группы ПАО «Красноярскэнергосбыт» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Инстаграм.

Ежемесячно через личный кабинет и виртуальную приемную на сайте компании обрабатывается около 6 000 обращений потребителей. Более 150 тысяч клиентов-физических лиц при передаче показаний отдают предпочтение личному кабинету, более 62 тысяч - мобильному приложению.

Количество платежей населения через личный кабинет и мобильное приложение компании с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года выросло более, чем вдвое - с 65 до почти 140 тысяч платежных операций в месяц

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»