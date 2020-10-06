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Sibnovosti отмечают совершеннолетие

Главная Общество
Красноярск
12:50 6 Октября 2020
журналисты, праздник, новости, реклама
Автор: Sibnovosti.ru
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Sibnovosti.ru отмечают совершеннолетие - ведущему СМИ Сибири исполняется 18 лет. 

За это время менялась страна, менялся и наш портал. Взлеты и падения - это неизбежно. Но самое главное - все это время «Сибирскому агентству новостей» удавалось сохранять качественную журналистику и быть надежными партнерами для рекламодателей. Среди них - крупнейшие компании Красноярского края, Сибири и страны в целом.

Мы продолжаем работать и рассказывать о новостях объективно. Впереди - много планов и ожиданий! 

Дмитрий Усков: исполнительный директор «Сибирского агентства новостей»:

«Поздравляю с совершеннолетием коллектив sibnovosti.ru. Как бы это банально не звучало, желаю здоровья всем нашим близким и родным. Всем рекламодателям успешной работы и благосостояния с нашей помощью, пусть новости будут только хорошими!». 

 

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