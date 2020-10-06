В Красноярске демонтирован очередной павильон

В Центральном районе города Красноярска демонтировали павильон, в котором незаконно продавалась алкогольная продукция. Как рассказали в пресс-службе администрации города, был демонтирован минимаркет «Июнь», который располагался на улице Ады Лебедевой, 66/2.
Решение о демонтаже было принято после того, как стало известно о фактах незаконной торговли алкоголем и договор был расторгнут незамедлительно.
С начала 2020 года только в Центральном районе было демонтировано 53 незаконных временных сооружений, причем 44 из них были вывезены и демонтированы собственниками самостоятельно, около половины из них являлись павильонами и киосками
«Мы регулярно проверяем павильоны и киоски на соответствие требованиям закона о реализации алкогольной продукции, при необходимости передаём материалы в полицию. Для расторжения договора с предпринимателями нужны веские основания: факт продажи алкоголя должен быть подтверждён контрольной закупкой. Однако если это произошло, далее вариант развития событий только один – демонтаж силами собственника либо принудительно», – сообщил глава Центрального района Вадим Войцеховский.