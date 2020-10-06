6 октября
Красноярск
погода -1 °C
78.13
 
€ 91.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске демонтирован очередной павильон

Главная Общество
Красноярск
13:30 6 Октября 2020
красноярск, администрация, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Центральном районе города Красноярска демонтировали павильон, в котором незаконно продавалась алкогольная продукция. Как рассказали в пресс-службе администрации города, был демонтирован минимаркет «Июнь», который располагался на улице Ады Лебедевой, 66/2.

Решение о демонтаже было принято после того, как стало известно о фактах незаконной торговли алкоголем и договор был расторгнут незамедлительно.

С начала 2020 года только в Центральном районе было демонтировано 53 незаконных временных сооружений, причем 44 из них были вывезены и демонтированы собственниками самостоятельно, около половины из них являлись павильонами и киосками

«Мы регулярно проверяем павильоны и киоски на соответствие требованиям закона о реализации алкогольной продукции, при необходимости передаём материалы в полицию. Для расторжения договора с предпринимателями нужны веские основания: факт продажи алкоголя должен быть подтверждён контрольной закупкой. Однако если это произошло, далее вариант развития событий только один – демонтаж силами собственника либо принудительно», – сообщил глава Центрального района Вадим Войцеховский.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ближайшие два месяца будет ограничено движение на Северном шоссе

Ближайшие два месяца будет ограничено движение на Северном шоссе

6 Октября 2020 г.
До конца ноября там будут вестись строительство путепровода
Новости Красноярска: Sibnovosti отмечают совершеннолетие

Sibnovosti отмечают совершеннолетие

6 Октября 2020 г.
Ведущему СМИ Сибири исполняется 18 лет
Новости Красноярска: Более 1500 семей получили выплаты на ремонт печей и электропроводки

Более 1500 семей получили выплаты на ремонт печей и электропроводки

6 Октября 2020 г.
Единовременные выплаты на эти цели полагаются нескольким категориям граждан
Новости Красноярска: На правобережье спасли хищную птицу

На правобережье спасли хищную птицу

6 Октября 2020 г.
Жители обнаружили в подъезде своего дома сокола
Новости Красноярска: Частный детский сад под угрозой закрытия

Частный детский сад под угрозой закрытия

6 Октября 2020 г.
Об этом сообщил депутат горсовета Константин Сенченко
Новости Красноярска: Автопарк уборочной техники в Красноярске готов к работе в зимнем режиме

Автопарк уборочной техники в Красноярске готов к работе в зимнем режиме

6 Октября 2020 г.
Коммунальщики могут приступить к подсыпке в любой момент
Новости компаний
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

1 Октября 2020 г.
Третий этап продлен
Новости Красноярска: Красноярка перевела на счета мошенников почти 4 млн рублей

Красноярка перевела на счета мошенников почти 4 млн рублей

1 Октября 2020 г.
Женщина хотела уберечь свои деньги
Новости Красноярска: На дорогах края поменяли расположение камер

На дорогах края поменяли расположение камер

1 Октября 2020 г.
Места дислокации определяются каждый месяц
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru