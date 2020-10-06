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Ближайшие два месяца будет ограничено движение на Северном шоссе

Главная Общество
Красноярск
13:00 6 Октября 2020
ремонт, дороги, перекрытия, движение
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре до 30 ноября будет ограничено движение на пересечении улиц Северное шоссе и Авиаторов. В настоящее время там начались работы по строительству путепровода, которое проводит строительная компания «Сибиряк».

Предполагается, что будет построен переезд через Северное шоссе в «Солонцах-2».

Для обеспечения безопасности начатых работ на Авиаторов сузили полосы на 200-метровом участке при съезде с путепровода на улицу Северное шоссе. Кроме того, на съезде с Северного шоссе на путепровод, расположенный на улице Авиаторов в настоящее перекрыто две левые полосы на 30-метровом участке. На самом Северном шоссе в районе перекрестка при движении в направлении кольца перекрыта левая полоса на 75-метровом участке дороги.

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