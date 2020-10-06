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Частный детский сад под угрозой закрытия

Главная Общество
Красноярск
11:45 6 Октября 2020
аренда, дети, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой столице набирает обороты скандал, связанный с частным детским садом. На этот раз предпринимателей выгоняют из арендуемого помещения собственники – компания "Сибагропромстрой". Об этом написал на своей странице в Facebook депутат красноярского городского совета Константин Сенченко.

Причиной выселения стала задолженность арендного платежа образовательного учреждения «Академия детства» за часть августа и сентябрь. Стоить отметить, что данное дошкольное учебное заведение находилось в этом помещении 8 последних лет.

«Сегодняшнюю ночь весь коллектив детского сада провел внутри, потому что боятся, что завтра они просто не смогут зайти в помещение, а внутри мебель, игрушки и техника. За время пандемии собственник отказался предоставлять рассрочку или скидку предпринимателям, тем не менее они внесли все арендные платежи с апреля по июль. При этом дети в сад фактически не ходили, сначала просто сидели дома, а город отказался возмещать субсидию, затем по Указу губернатора максимальная заполняемость сада несколько месяцев была всего 50%. Многие родители перестраховывались и по факту ребятишек было гораздо меньше», - написал Сенченко.

Вчера вечером, 5 октября, представители службы безопасности строительной компании «Сибагропрострой» пришли  в детский сад и потребовали немедленно освободить помещение, потому что они намерены поменять замки.

«После чего заведующая детским садом вызвала полицию, условия договора предусматривают его расторжение при официальном уведомлении, при этом у арендатора должно быть 3 месяца в запасе. Уйти, оставить всю мебель, игрушки, а куда пойдут родители 60 ребятишек, которые ходят в этот детский сад – эти вопросы представителей собственника не волнуют», - добавил депутат.

Общество / НОВОСТИ
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