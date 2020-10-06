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Более 1500 семей получили выплаты на ремонт печей и электропроводки

Главная Общество
Красноярск
12:30 6 Октября 2020
общество, соцзащита, соцуслуги, социальная политика
Автор: Sibnovosti.ru
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К старту отопительного сезона 1505 семей смогли получить целевую денежную субсидию, которую необходимо потратить на ремонт печного отопления и электропроводки.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства социальной политики на эти выплаты претендуют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы, а также пенсионеры, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«При этом среднедушевой доход граждан, имеющих право на данную помощь, не должен превышать величину прожиточного минимума, а необходимость проведения ремонта печного отопления или электропроводки в жилых помещениях заявителей определяет специальная комиссия на основании обследования жилого помещения», - сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.   

Причем размер выплат варьировался в зависимости от территории проживания заявителей. Так, нуждающимся лицам, проживающим на территории Крайнего Севера полагается на эти цели 15 000 рублей, для территорий, которые приравнены к районам Крайнего Севера – 12 000 рублей, для остальных территорий региона – 10 000 рублей.

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