На правобережье спасли хищную птицу

На правобережье жильцы многоквартирного дома по адресу 52-й квартал, дом 10 в одном из подъездов обнаружили живого сокола. Хищник метался и бился о стены подъезда в надежде вылететь на улицу.

Местные жители позвонили в краевое министерство экологии и на место находки прибыл регионального министерства Андрей Давыдов. Специалист совместно с неравнодушными жильцами дождались пока птица успокоится, после чего на него накинули простынь и вынесли на улицу.