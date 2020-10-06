В региональном министерстве спорта новый заместитель

В министерстве спорта Красноярского края назначен новый заместитель министра Павла Ростовцева. Им стала Юлия Веселкова. В распоряжении Правительства сообщается, что срок трудового соглашения составит 1 год.

Веселкова ранее трудилась на различных должностях в администрации края. Ранее она возглавляла отдел разработки и реализации инструментов комплексного экономического и инфраструктурного развития территорий. Кроме того, ранее Веселкова работала руководителем отдела анализа экономики в региональном отделении Союза промышленников и предпринимателей.