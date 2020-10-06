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В региональном министерстве спорта новый заместитель

Главная Общество
Красноярск
10:00 6 Октября 2020
правительство, министерство, спорт, назначение, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В министерстве спорта Красноярского края назначен новый заместитель министра Павла Ростовцева. Им стала Юлия Веселкова. В распоряжении Правительства сообщается, что срок трудового соглашения составит 1 год.

Веселкова ранее трудилась на различных должностях в администрации края. Ранее она возглавляла отдел разработки и реализации инструментов комплексного экономического и инфраструктурного развития территорий. Кроме того, ранее Веселкова работала руководителем отдела анализа экономики в региональном отделении Союза промышленников и предпринимателей.

 

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