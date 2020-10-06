История уволенного из футбольного «Енисея» массажиста заинтересовала федеральные СМИ

История уволенного из футбольного клуба «Енисей» массажиста Нуретдина Аскерова заинтересовала федеральные СМИ.

Напомним, в конце августа красноярский «Енисей» оказался в центре конфликта кадров. Главным лицом в этой истории стал массажист команды Нуретдин Аскеров, которого уволили за прогулы. Сам же мужчина объясняет свое отсутствие на работе просто – он работал в «красной зоне», то есть входил в специализированную бригаду медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией.

У каждой из сторон своя правда, однако сама история, учитывая пандемию коронавируса, получилась довольно громкой. Программа «ЧП» федерального канала НТВ обратила на нее внимание – журналисты сняли на эту тему сюжет.

Отметим, что сам Аскеров с увольнением не согласился и подал на бывшего работодателя в суд, оспаривая свое увольнение, и с требование выплатить премии за прошедший сезон. Пикантность ситуации в том, что заявление подано в Дербенте – по месту прописки бывшего массажиста «Енисея».

фото: скриншот сюжета телеканала НТВ