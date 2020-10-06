6 октября
Красноярск
погода +1 °C
78.13
 
€ 91.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

История уволенного из футбольного «Енисея» массажиста заинтересовала федеральные СМИ

Главная Общество
Красноярск
09:32 6 Октября 2020
енисей, футбол, конфликты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

История уволенного из футбольного клуба «Енисей» массажиста Нуретдина Аскерова заинтересовала федеральные СМИ.

Напомним, в конце августа красноярский «Енисей» оказался в центре конфликта кадров. Главным лицом в этой истории стал массажист команды Нуретдин Аскеров, которого уволили за прогулы. Сам же мужчина объясняет свое отсутствие на работе просто – он работал в «красной зоне», то есть входил в специализированную бригаду медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией.

У каждой из сторон своя правда, однако сама история, учитывая пандемию коронавируса, получилась довольно громкой. Программа «ЧП» федерального канала НТВ обратила на нее внимание – журналисты сняли на эту тему сюжет.

Отметим, что сам Аскеров с увольнением не согласился и подал на бывшего работодателя в суд, оспаривая свое увольнение, и с требование выплатить премии за прошедший сезон. Пикантность ситуации в том, что заявление подано в Дербенте – по месту прописки бывшего массажиста «Енисея».

 

фото: скриншот сюжета телеканала НТВ

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В региональном министерстве спорта новый заместитель

В региональном министерстве спорта новый заместитель

6 Октября 2020 г.
Пост заняла Юлия Веселкова
Новости Красноярска: Открытие нового детсада на ул. Елены Стасовой под угрозой срыва

Открытие нового детсада на ул. Елены Стасовой под угрозой срыва

5 Октября 2020 г.
Объект готов только на 75%
Новости Красноярска: В Красноярске стало больше безответственных пассажиров общественного транспорта

В Красноярске стало больше безответственных пассажиров общественного транспорта

5 Октября 2020 г.
В краевом центре вынуждено снимают автобусы с линии
Новости Красноярска: Силовики проводят выемку документов в краевом Стройнадзоре

Силовики проводят выемку документов в краевом Стройнадзоре

5 Октября 2020 г.
Проверка не касается текущей деятельности организации
Новости Красноярска: 22 октября пройдет День бесплатной юридической помощи

22 октября пройдет День бесплатной юридической помощи

5 Октября 2020 г.
Подобные мероприятия проходят регулярно под эгидой Ассоциации юристов России
Новости Красноярска: В середине недели в Красноярске значительно похолодает

В середине недели в Красноярске значительно похолодает

5 Октября 2020 г.
Ночью будут минусовые температуры
Новости компаний
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

2 Октября 2020 г.
Команда в трех очках от зоны вылета
Новости Красноярска: На дорогах края поменяли расположение камер

На дорогах края поменяли расположение камер

1 Октября 2020 г.
Места дислокации определяются каждый месяц
Новости Красноярска: Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

1 Октября 2020 г.
Осадки выпали на окраинах города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru