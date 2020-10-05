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В Красноярске стало больше безответственных пассажиров общественного транспорта

Главная Общество
Красноярск
18:00 5 Октября 2020
транспорт, безопасность, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске зафиксировано ухудшение ситуации по соблюдению масочного режима и наблюдается большое количество пассажиров общественного транспорта, которые пренебрегают мерами медицинской защиты и соблюдением социальной дистанции.

Как сообщили в администрации города, сегодня, 5 октября был проведен масштабный рейд по общественному транспорту. Пассажиров, которые не надевают защитные маски штрафуют, кроме того, под штрафные санкции могут попасть кондукторы и водители, а автобусы снимают с линии.

Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко, на сегодняшний день наблюдается небольшой рост заражений коронавирусной инфекцией.

«Во избежание резкого скачка заболеваемости администрация города проводит профилактические мероприятия, направленные в первую очередь на соблюдение пассажирами масочного режима в городском общественном транспорте. Сегодняшний рейд мы проведем в районе остановки ЛДК. Сотрудники департамента будут подсаживаться в автобусы и наблюдать за тем, как выполняют свои обязанности экипажи транспортного средства, а также как пассажиры соблюдают Указ губернатора Красноярского края о неукоснительном соблюдении масочного режима в городском общественном транспорте», - сообщил чиновник.

Также Игорь Манченко добавил, что снятие третьего этапа ограничений не отменяет масочный режим в городском транспорте. Маска в первую очередь – это персональная защита отдельно взятого гражданина, так и его попутчиков в общественном транспорте.

Как сообщили в мэрии, сегодня на двоих пассажиров были составлены протоколы об административных правонарушениях, также 5 единиц общественного транспорта были сняты с линии за несоблюдение масочного режима. Это были автобусы 4 маршрутов – №23, 50, 58, 80. Всего же за время после начала пандемии было проведено около 1200 рейдов, в которых было проверено 2,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов на предмет соблюдения противовирусных мер. За невыполнения указа главы региона были временно отстранены от работы 177 транспортных средств, а в отношении пассажиров было составлено 15 протоколов за нарушение масочного режима.

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения края Елена Тихонова напомнила, что настоящее время имеет место сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, и именно в этот период необходимо ответственно отнестись к соблюдению всех необходимых мер безопасности.

"Все мы сегодня должны соблюдать необходимые меры предосторожности – носить защитную маску в общественных местах – магазинах, учебных учреждениях, больницах,  регулярно мыть руки. Тогда наш регион сможет остаться на третьем этапе снятия ограничений".

Общество / НОВОСТИ
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