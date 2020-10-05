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Открытие нового детсада на ул. Елены Стасовой под угрозой срыва

Главная Общество
Красноярск
18:00 5 Октября 2020
детсад, строительство, администрация, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Строительство детского сада на ул. Елены Стасовой, 50 "м" затягивается. Прокурор Красноярска вынес предостережение руководителю департамента градостроительства о недопущении нарушения сроков строительства. По контракту фирма застройщик «Кульбытстрой» должен сдать объект через полтора месяца, но работы выполнены только на 75%. 

«Фактическое выполнение работ в установленные контрактом сроки находится на контроле прокуратуры города Красноярска», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

Отметим, что детский сад на ул. Елены Стасовой в Октябрьском районе рассчитан на 270 мест. Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкой и обустройством подъездных путей к зданию.

 

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