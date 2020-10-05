Открытие нового детсада на ул. Елены Стасовой под угрозой срыва

Строительство детского сада на ул. Елены Стасовой, 50 "м" затягивается. Прокурор Красноярска вынес предостережение руководителю департамента градостроительства о недопущении нарушения сроков строительства. По контракту фирма застройщик «Кульбытстрой» должен сдать объект через полтора месяца, но работы выполнены только на 75%.

«Фактическое выполнение работ в установленные контрактом сроки находится на контроле прокуратуры города Красноярска», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что детский сад на ул. Елены Стасовой в Октябрьском районе рассчитан на 270 мест. Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкой и обустройством подъездных путей к зданию.