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Силовики проводят выемку документов в краевом Стройнадзоре

Главная Общество
Красноярск
17:00 5 Октября 2020
полиция, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Силовики изымают документы в краевом Стройнадзоре. При этом проверка не связана с текущей деятельностью организации, а касается лабораторий, выполняющих санитарно-эпидемиологические исследования. 

«Сотрудники правоохранительных органов изымают протоколы санитарно-эпидемиологических лабораторий, которые хранятся в службе. Наши сотрудники передают их. Это не относится к деятельности службы», – сообщает пресс-служба Стройнадзора. 

Отметим, что в силовых структурах региона информацию о проверке в Стройнадзоре пока не комментируют. 

 

 

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