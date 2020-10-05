Силовики проводят выемку документов в краевом Стройнадзоре

Силовики изымают документы в краевом Стройнадзоре. При этом проверка не связана с текущей деятельностью организации, а касается лабораторий, выполняющих санитарно-эпидемиологические исследования.

«Сотрудники правоохранительных органов изымают протоколы санитарно-эпидемиологических лабораторий, которые хранятся в службе. Наши сотрудники передают их. Это не относится к деятельности службы», – сообщает пресс-служба Стройнадзора.

Отметим, что в силовых структурах региона информацию о проверке в Стройнадзоре пока не комментируют.