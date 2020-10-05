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22 октября пройдет День бесплатной юридической помощи

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Октября 2020
общество, помощь, жкх, социальная политика, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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В четверг, 22 октября пройдет День бесплатной юридической помощи, который организован Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Как рассказали в пресс-службе Ассоциации прием граждан будет вестись по предварительной записи в Доме Офицеров по адресу Перенсона, 20. Для записи на бесплатную консультацию можно по телефону 8(391)258-18-50 в будние дни с 10:00 до 15:00.

Кроме того, во избежание риска заражения коронавирусом в пункте приема все пришедшие должны в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию, а также иметь при себе медицинскую маску и перчатки.

В Ассоциации напомнили, что жители города могут обращаться за бесплатной юридической помощью по вопросам правильности начисления тарифов за жилищно-коммунальное хозяйство, оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, нарушения прав потребителей и т.д.

Помощь будут оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, а также преподаватели юридических институтов.

Фото: kroaur.ru

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