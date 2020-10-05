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Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка

Главная Общество
Красноярск
14:50 5 Октября 2020
финансы, услуги, открытие, сервис, банк
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В Красноярске на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 163 открылся после реконструкции дополнительный офис Газпромбанка.

Реконструкция действующих офисов Газпромбанка является одним из направлений проекта по трансформации бизнес-модели. В приоритете - не только совершенствование продуктовой линейки, но и повышение качества клиентского сервиса. При этом стратегия трансформации сочетает в себе переход на дистанционное обслуживание, с одной стороны, и модернизацию действующих и открытие новых офисов банка, с другой.

В обновленном офисе Газпромбанка опытные консультанты помогут новым и постоянным клиентам подобрать финансовый продукт на наиболее выгодных условиях. К примеру, сделать дебетовую или кредитную карту с «умным» кэшбэком, который начисляется автоматически в максимальной категории трат, открыть накопительный счет с гибкой процентной ставкой, зависящей от суммы пополнения, или оформить потребительский или ипотечный кредит.

«Ключевой тенденцией этого года стало развитие цифровых каналов обслуживания. Однако для многих наших клиентов по-прежнему очень важной остается возможность получить наиболее полную информацию по банковским продуктам лично у компетентных финансовых консультантов – наших менеджеров. Считаю, что сегодня онлайн- и оффлайн-обслуживание удачно дополняют друг друга. Мы ждем постоянных и новых клиентов Газпромбанка в обновленном офисе», - говорит Павел Авдеев, Вице-Президент – Управляющий филиалом Газпромбанка «Восточно-Сибирский».

Фото:  Газпромбанк
По материалам  Газпромбанка

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