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В середине недели в Красноярске значительно похолодает

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Красноярск
09:32 5 Октября 2020
похолодание, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Теплая погода сохранится в Красноярске еще два дня. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 5 октября, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до +12…+14°С.

Во вторник, 6 октября, ночью температура опустится до +1°С, в светлое время суток термометры покажут +11°С. Возможны незначительные осадки.

В среду, 7 октября, в городе резко похолодает. Ночные температуры опустятся до отрицательных значений, а днем воздух прогреется только до +4°С.

Такая же погода сохранится и в четверг, а к концу рабочей недели дневные температуры опустятся до +1°С, ночью около -4°С. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Такими же прохладными будут и предстоящие выходные.

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