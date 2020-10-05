Жители «Пашенного» и «Белых рос» останутся без холодной воды

«КрасКом» предупредил об отключении холодной воды в микрорайонах «Пашенный» и «Белые росы». Без блага цивилизации жители останутся в понедельник, 5 октября.

Коммунальщикам нужно устранить прорыв водопровода, который обнаружен в рамках работ по благоустройству Ярыгинской набережной. Холодного водоснабжения не будет с 10:00 до 19:00 в многоэтажках по ул. Судостроительная, №№153-177а, (нечетные номера), по ул. Карамзина,№№5–13, а также по ул. Полтавская, 38а.

Жителям рекомендуют сделать необходимый запас холодной воды. Однако в течение дня автоцистерны будут подвозить питьевую воду к домам по ул. Судостроительная. График и маршруты уточнят в диспетчерской «КрасКома».