4 октября
Красноярск
погода +7 °C
78.09
 
€ 91.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За сутки коронавирусом в крае заболели 122 человека

Главная Общество
Красноярск
17:14 4 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 122 человека. Такие данные за 4 октября опубликовал оперативный штаб. 

«В регионе по сравнению с предыдущим днем увеличилось суточное количество заболевших - 122 человека инфицированы COVID-19. Регион на 16 строчке в общем списке по приросту случаев коронавируса», - пояснили в оперштабе. 

Погибших за сутки двое (всего 559). Выздоровели десять пациентов. 

Глава краевого Минздрава Борис Немик рассказал, когда край преодолеет пандемию. По подсчетам специалистов, борьба с коронавирусом затянется до марта 2021 года. 

«По прогнозу, который мы делаем для себя и его актуализируем, эпидемия будет длиться 350 дней. Сегодня мы находимся 200 дней в эпидемии. К середине февраля, к марту, мы планируем, что основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы. Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию, как сейчас говорят ученые, и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус, но все-таки появится уже защита, будет иммунитет, и, соответственно, это уже не так будет переживаться всем миром», - сказал он в интервью «7 каналу». 

Добавим, на 4 октября в регионе 20 467 случаев заражения CОVID-19. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске появилось бесплатное эко-такси

В Красноярске появилось бесплатное эко-такси

4 Октября 2020 г.
Запряженная лошадью карета ездила по центру
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт отмечает 15-летие

Красноярскэнергосбыт отмечает 15-летие

2 Октября 2020 г.
Прообраз компании появился в Красноярске еще в 1912 году
Новости Красноярска: На ул. Гастелло организуют трехполосное движение

На ул. Гастелло организуют трехполосное движение

2 Октября 2020 г.
Новая схема заработает с 25 октября
Новости Красноярска: Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

2 Октября 2020 г.
Пройдут общественные слушания
Новости Красноярска: В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

2 Октября 2020 г.
Один умерший
Новости Красноярска: В МЧС назвали главные риски октября

В МЧС назвали главные риски октября

2 Октября 2020 г.
Людей просят соблюдать осторожность
Новости компаний
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

30 Сентября 2020 г.
Детей переводят на дистанционные занятия
Новости Красноярска: Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Достоверность прогноза 60%
Новости Красноярска: Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва

Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске под угрозой срыва

29 Сентября 2020 г.
Есть первые отказы от участия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru