За сутки коронавирусом в крае заболели 122 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 122 человека. Такие данные за 4 октября опубликовал оперативный штаб.
«В регионе по сравнению с предыдущим днем увеличилось суточное количество заболевших - 122 человека инфицированы COVID-19. Регион на 16 строчке в общем списке по приросту случаев коронавируса», - пояснили в оперштабе.
Погибших за сутки двое (всего 559). Выздоровели десять пациентов.
Глава краевого Минздрава Борис Немик рассказал, когда край преодолеет пандемию. По подсчетам специалистов, борьба с коронавирусом затянется до марта 2021 года.
«По прогнозу, который мы делаем для себя и его актуализируем, эпидемия будет длиться 350 дней. Сегодня мы находимся 200 дней в эпидемии. К середине февраля, к марту, мы планируем, что основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы. Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию, как сейчас говорят ученые, и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус, но все-таки появится уже защита, будет иммунитет, и, соответственно, это уже не так будет переживаться всем миром», - сказал он в интервью «7 каналу».
Добавим, на 4 октября в регионе 20 467 случаев заражения CОVID-19.