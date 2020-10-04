За сутки коронавирусом в крае заболели 122 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 122 человека. Такие данные за 4 октября опубликовал оперативный штаб.

Погибших за сутки двое (всего 559). Выздоровели десять пациентов.

Глава краевого Минздрава Борис Немик рассказал, когда край преодолеет пандемию. По подсчетам специалистов, борьба с коронавирусом затянется до марта 2021 года.

«По прогнозу, который мы делаем для себя и его актуализируем, эпидемия будет длиться 350 дней. Сегодня мы находимся 200 дней в эпидемии. К середине февраля, к марту, мы планируем, что основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы. Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию, как сейчас говорят ученые, и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус, но все-таки появится уже защита, будет иммунитет, и, соответственно, это уже не так будет переживаться всем миром», - сказал он в интервью «7 каналу».