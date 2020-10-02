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Красноярскэнергосбыт отмечает 15-летие

Главная Общество
Красноярск
17:53 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания Красноярскэнергосбыт сегодня отмечает 15-летие. В 2005 году энергетики были выделены из состава ОАО «Красноярскэнерго» в самостоятельное предприятие.

Прообраз Энергосбыта появился в Красноярске еще в 1912 году, когда в городе запустили первую электростанцию. По словам исполнительного директора компании Олега Дьяченко, основной функцией Энергосбыта всегда было и остается стабильное снабжение энергосистемы финансами - средствами, необходимыми для поддержания работоспособности энергосистемы, ее развития и модернизации.

«Для населения и организаций Красноярскэнергосбыт олицетворяет собой всю энергосистему. Именно сотрудники энергосбытовой компании всегда находятся на передовой, решая вопросы и проблемы потребителей, - отметил в своем поздравлении министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев. - Благодаря преобразованиям, которые сделал Красноярскэнергосбыт в отрасли, энергетика стала ближе к людям, понятнее и удобнее. Ваша компания является передовой компанией, которая идет в ногу с техническим прогрессом, в создании интерактивных информационных сервисов для упрощения платежей за коммунальные ресурсы».

Сегодня Красноярскэнергосбыт обладает мощной IT-инфраструктурой. Она позволяет обеспечить безостановочное развитие различных клиентских сервисов. Компания предлагает клиентам больше десятка дистанционных способов для передачи показаний, оплаты начислений и получения консультаций. Среди них - как уже привычные большинству абонентов личный кабинет и мобильное приложение, так и новые сервисы - корпоративный чат-бот на платформе мессенджера Viber и система голосового самообслуживания на базе центра приема телефонных сообщений.

Для тех клиентов, которые предпочитают визуальный контакт со специалистом, но при этом не хотят тратить свое время на поездки в офис, запущен проект по внедрению на сайте компании услуги видеоконсультаций.

«Мы постоянно совершенствуем стандарты обслуживания клиентов, предъявляя повышенные требования к качеству очного обслуживания с точки зрения удобства и безопасности клиентов. В офисах оборудованы удобные залы ожидания. Мы позаботились даже о самых маленьких посетителях – на каждом участке компании имеется детский уголок, а для родителей обеспечены бесплатный доступ к сети Wi-Fi и возможность зарядить любой гаджет. Компания последовательно реализует программу по созданию во всех офисах комфортной среды для обслуживания маломобильных граждан и клиентов с ограниченными возможностями», - рассказала заместитель директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова.

Главная цель Красноярскэнергосбыта при работе с клиентами - обеспечение непрерывной коммуникации с клиентом вне зависимости от того, какой способ он выбрал для взаимодействия с компанией сегодня – визит в офис, личный кабинет, мессенджеры, контактный центр или соцсети.

В праздничном обращении к сотрудникам энергосбытовой компании глава Красноярка Сергей Еремин обратил внимание, что именно на них возложена ответственная миссия – наполнить дома горожан светом, тем, без чего невозможны домашний уют и тепло.

«От вас зависит качественная работа и настроение тех, кто каждый день приходит в школы, детские сады, спортивные, культурные учреждения и тысячи других объектов. Я убежден, что ваша работа под силу только людям с неиссякаемой энергией. Пусть ваша энергичность позволяет вам добиваться новых успехов. Я желаю вам результативной работы, без сбоев. Пусть свет будет не только в домах красноярцев, но и главное – в ваших сердцах!», - сказал мэр.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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