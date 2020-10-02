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На ул. Гастелло организуют трехполосное движение

Главная Общество
Красноярск
16:47 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярцев предупредили об изменении схемы движения по ул. Гастелло на правобережье Красноярска.

С 25 октября там организуют трехполосную проезжую часть – ширина каждой полосы составит 3,5 метра. В направлении ул. Мичурина будет организовано две полосы, в обратную сторону – одна.

«Yf ekbwt будут установлены новые дорожные знаки «Движение по полосам». Такое решение принято с целью улучшения пропускной способности и оптимизации дорожного движения на участке», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Новая схема будет действовать на постоянной основе.

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