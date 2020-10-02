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Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

Главная Общество
Красноярск
16:44 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города. По данному вопросу в Горсовете решили провести общественные слушания.

«Депутаты рекомендовали главе города Красноярска инициировать проведение опроса граждан для выявления мнения населения Советского района в городе Красноярске по вопросу выделения из Советского района в городе Красноярске нового района с сохранением Советским районом статуса района города», - рассказали в Горсовете.

После того, как общественные слушания будут проведены, вопрос рассмотрят в присутствии главы города Красноярска Сергея Еремина и председателя горсовета Наталии Фирюлиной.

Отметим, по мнению народных избранников, выделение микрорайона в отдельный район города повлечет большие финансовые расходы, в том числе на межевание, поэтому обсуждать вопрос необходимо с участием в том числе главы района и руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

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