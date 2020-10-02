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В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

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Красноярск
14:58 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 115 человек. Всего в регионе 20 232 зараженных. 

«За сутки регион поднялся на две позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и теперь занимает 16-ю строчку. Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее», - прокомментировали в оперативном штабе. 

79 пациентов выписали из больниц. Еще один человек умер - всего в крае 555 погибших от COVID-19. 

Напомним, в Красноярске вновь открыли ковидный госпиталь на базе общежития по ул. Рокоссовского. Там смогут принять 200 заболевших. 

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