В Красноярском крае коронавирусом заболели 115 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 115 человек. Всего в регионе 20 232 зараженных.

«За сутки регион поднялся на две позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и теперь занимает 16-ю строчку. Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться. Сегодня в регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее», - прокомментировали в оперативном штабе.

79 пациентов выписали из больниц. Еще один человек умер - всего в крае 555 погибших от COVID-19.

Напомним, в Красноярске вновь открыли ковидный госпиталь на базе общежития по ул. Рокоссовского. Там смогут принять 200 заболевших.