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В МЧС назвали главные риски октября

Главная Общество
Красноярск
11:52 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В октябре жителей края ждет комфортная погода, сообщили синоптики гидрометцентра. Изменения погоды люди почувствуют ночью и утром, когда в центральный района температура опустится до -5°С, а в северных до -18°С. 

Уже в этом месяце реки края начнут покрываться тонким льдом. Первыми замерзнут водоемы в Таймырском, Туруханском и Эвенкийском районах. Спасатели просят жителей края не выходить на тонкий лед. 

«В зону наибольшего риска провала людей под лед попадут Богучанский, Балахтинский, Енисейский, Канский, Мотыгинский, Таймырский, Туруханский, Эвенкийский районы, а также  город Дивногорск.  Не оставляйте  детей без присмотра, следите за тем, как они проводят свое свободное время и не пускайте гулять одних к водоемам», - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Алексей Богданов. 

Также в крае увеличится число бытовых пожаров. Люди начали активно отапливать дома. 

Еще один риск октября - вторая волна пандемии и подъем респираторных заболеваний. 

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