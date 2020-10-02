В МЧС назвали главные риски октября

В октябре жителей края ждет комфортная погода, сообщили синоптики гидрометцентра. Изменения погоды люди почувствуют ночью и утром, когда в центральный района температура опустится до -5°С, а в северных до -18°С.

Уже в этом месяце реки края начнут покрываться тонким льдом. Первыми замерзнут водоемы в Таймырском, Туруханском и Эвенкийском районах. Спасатели просят жителей края не выходить на тонкий лед.

«В зону наибольшего риска провала людей под лед попадут Богучанский, Балахтинский, Енисейский, Канский, Мотыгинский, Таймырский, Туруханский, Эвенкийский районы, а также город Дивногорск. Не оставляйте детей без присмотра, следите за тем, как они проводят свое свободное время и не пускайте гулять одних к водоемам», - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Также в крае увеличится число бытовых пожаров. Люди начали активно отапливать дома.

Еще один риск октября - вторая волна пандемии и подъем респираторных заболеваний.