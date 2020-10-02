Названы самые обледенелые участки трасс в Красноярском крае

В ГИБДД навали самые опасные участки краевых трасс, которые из-за низкой температуры покрылись льдом. При ухудшении погодных условий красноярским водителям рекомендуют быть особо внимательными на следующих отрезках дороги Р-257 «Енисей»:
- 23 км (Слизневский спуск)
- 32 км (Манский подъем)
- 81 км (по направлению в Дивногорск)
- участок от 94 до 97 км (подъем в сторону Балахты)
- 125 км (район п. Балахта)
В ведомстве отметили, что сейчас самое время для смены летней резины на зимнюю.
«Автомобилистам следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из состояния дорожного полотна, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами. Также рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля перед началом зимнего сезона», - добавили в ГИБДД.
Прогноз погоды на предстоящие выходные можно прочитать здесь.
Фото: ГИБДД