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Названы самые обледенелые участки трасс в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:20 2 Октября 2020
общество, красноярск, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГИБДД навали самые опасные участки краевых трасс, которые из-за низкой температуры покрылись льдом. При ухудшении погодных условий красноярским водителям рекомендуют быть особо внимательными на следующих отрезках дороги Р-257 «Енисей»: 

  • 23 км (Слизневский спуск)
  • 32 км (Манский подъем)
  • 81 км (по направлению в Дивногорск)
  • участок от 94 до 97 км (подъем в сторону Балахты)
  • 125 км (район п. Балахта)

В ведомстве отметили, что сейчас самое время для смены летней резины на зимнюю. 

«Автомобилистам следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из состояния дорожного полотна, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами. Также рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля перед началом зимнего сезона», - добавили в ГИБДД. 

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Фото: ГИБДД

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