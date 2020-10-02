В Красноярске откроют госпиталь для зараженных COVID-19

В Красноярске расконсервируют инфекционный госпиталь на базе общежития на ул. Рокоссовского, 15 в Зеленой роще. Он работал во время пандемии коронавируса. Сейчас палаты откроют для 200 пациентов. Койки подготовят к началу следующей недели. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Как писали Sibnovosti.ru, госпиталь, рассчитанный на 480 коек, проработал 2,5 месяца - с 9 июня. За это время там вылечили почти 800 пациентов с коронавирусом. Во время пикового подъема заболевания с больными работали 296 врачей.

В палатах за пандемию не было ни одного летального случая. Медики не исключали, что госпиталь придется снова в октябре-ноябре из-за второй волны COVID-19.

Фото: Минздрав