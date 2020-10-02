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На Богучанской ГЭС подвели итоги акции «Помоги собраться в школу»

Главная Общество
Красноярск
09:26 2 Октября 2020
помощь, дети, школьники, школа, образование, гэс, электростанция
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Молодежный совет Богучанской ГЭС передал в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района учебные и канцелярские принадлежности, собранные коллективом станции во время волонтерской акции «Помоги собраться в школу».  Тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы передают малообеспеченным семьям Кежемского района, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«2020 год стал непростым для многих семей, поэтому в дополнение к пунктам сбора в Административно-бытовом и Служебно-производственном корпусах станции мы установили дополнительный в холле ведомственной гостиницы «Люкс» в городе Кодинске. Хочу поблагодарить всех, кто проявил солидарность и принял участие в акции», - сказал председатель Молодежного совета Илья Колосов.

ПАО «Богучанская ГЭС» регулярно оказывает помощь образовательным и социальным учреждениям Кежемского района в рамках программы благотворительной деятельности, а также отдельным жителям района по их просьбам и обращениям. Школам и детским садам выделяются средства на приобретение спортивного и учебного инвентаря, организации инклюзивного образования, поездок на соревнования и конкурсы. В 2020 году все средства программы были направлены на приобретение медицинского оборудования для Кежемской районной больницы.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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