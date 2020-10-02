В Красноярске запланирована проверка системы оповещения

В мэрии предупредили о тестировании автоматизированной системы оповещения в Красноярске. В пятницу, 2 октября, на телеканалах и радиостанция будут передавать сообщения о проверке, а на улицах прозвучат сирены.

«Администрация города обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения: услышав учебный сигнал «Внимание всем» (звук электросирен) и прослушав речевое сообщение, никаких действий не предпринимать», – обратились к красноярцам в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что сегодня проверки систем оповещения пройдут по всей стране. В Красноярске сирены будут включать два раза – с 10:30 до 11:05 и с 12:00 до 12:30.