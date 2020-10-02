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Институт искусств в Красноярске перешел на дистанционное обучение из-за COVID-19

Главная Общество
Красноярск
09:30 2 Октября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько студентов Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского заболели коронавирусом. Из-за этого часть групп переведена на дистанционное обучение, информация размещена на сайте вуза. 

«У трех студентов нашего института был выявлен коронавирус. Это два студента магистратуры и один студент бакалавриата. Что касается остальных, так как студенты имеют не только теоретические дисциплины, но и практику, они приходят заниматься в кабинеты, институт открыт, а все теоретические дисциплины переведены в дистанционный режим», - сообщила пресс-секретарь института искусств Ксения Новопашина.

Кроме того, полностью приостановлены занятия в музыкальном колледже. У одного из педагогов подтвержден COVID-19. Все воспитанники отправлены на карантин.

Фото: vk.com/sgii_official

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