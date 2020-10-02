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Улицу в Ленинском районе Красноярска перекрыли на несколько дней

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Красноярск
09:00 2 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Дорожники перекроют ул. Инструментальная в Красноярске для укладки асфальта. На магистрали запланирован текущий ремонт. Из-за того, что дорога узкая, залатать ямы без перекрытия не получится.

«Подрядчиком выступит МП «САТП». Восстановление проведут на участке от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до ул. Юности. Сначала для проезда закроют один квартал, потом его откроют и перекроют другой», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

С полуночи 1 октября до полуночи 4 октября будет закрыт участок от пр. Красноярский рабочий до дома № 2 по ул. Инструментальная. С 4 октября до 00:00 6 октября дорожники закроют участок ул. Инструментальная от ул. Юности до второго дома.

Объезжать перекрытия водителям предлагают по параллельным улицам.

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