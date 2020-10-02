2 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.28
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Небольшое потепление придет в Красноярск в воскресенье

Главная Общество
Красноярск
08:30 2 Октября 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Кратковременный снег и заморозки ожидают красноярцев в ближайшие дни. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 2 октября, в городе будет облачно с прояснениями и небольшой мокрый снег. Ветер северо-западного направления усилится до 12 м/с, а воздух днем прогреется до +4…+6°С. 

«На юге Таймырского МР ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», - сообщили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 3 октября, температура в Красноярске опустится до -1°С. В дневные часы синоптики прогнозируют около +5°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 4 октября, ночью +2°С, в светлое время суток потеплеет до +9°С, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в городе будет до +12°С.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Улицу в Ленинском районе Красноярска перекрыли на несколько дней

Улицу в Ленинском районе Красноярска перекрыли на несколько дней

2 Октября 2020 г.
Ограничения продлятся до полуночи 6 октября
Новости Красноярска: В Красноярске СГК продолжит строить теплосети и в холода

В Красноярске СГК продолжит строить теплосети и в холода

1 Октября 2020 г.
Основную часть ремонтных работ СГК завершила до начала отопительного сезона
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет число пенсионеров

В Красноярском крае растет число пенсионеров

1 Октября 2020 г.
193 человека живет в регионе в возрасте больше 100 лет
Новости Красноярска: Красноярских водителей днем проверили на трезвость

Красноярских водителей днем проверили на трезвость

1 Октября 2020 г.
За три часа удалось задержать четырех пьяных автомобилистов
Новости Красноярска: Коронавирусом за сутки заразились 116 жителей края

Коронавирусом за сутки заразились 116 жителей края

1 Октября 2020 г.
Край остается на третьем этапе снятия ограничений
Новости Красноярска: На дорогах края поменяли расположение камер

На дорогах края поменяли расположение камер

1 Октября 2020 г.
Места дислокации определяются каждый месяц
Новости компаний
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

Железногорец установил приложение и лишился 3 млн рублей

30 Сентября 2020 г.
Схема мошенников была стандартной
Новости Красноярска: Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Достоверность прогноза 60%
Новости Красноярска: В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

30 Сентября 2020 г.
Детей переводят на дистанционные занятия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru