Небольшое потепление придет в Красноярск в воскресенье

Кратковременный снег и заморозки ожидают красноярцев в ближайшие дни. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 2 октября, в городе будет облачно с прояснениями и небольшой мокрый снег. Ветер северо-западного направления усилится до 12 м/с, а воздух днем прогреется до +4…+6°С.

«На юге Таймырского МР ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», - сообщили в метеоцентре.

В ночь на субботу, 3 октября, температура в Красноярске опустится до -1°С. В дневные часы синоптики прогнозируют около +5°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 4 октября, ночью +2°С, в светлое время суток потеплеет до +9°С, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в городе будет до +12°С.