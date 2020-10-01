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В Красноярске СГК продолжит строить теплосети и в холода

Главная Общество
Красноярск
18:45 1 Октября 2020
ремонт, жкх, коммунальщики, теплоснабжение
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Основную часть ремонтных работ на теплотрассах в Красноярске СГК завершила до начала отопительного сезона, но строительство новых объектов теплосетевого комплекса еще продолжается. Этому не помешают ни ранние заморозки, ни первый снег.

Сибирская генерирующая компания в Красноярске в 2020 году строит около 7 км новых теплосетей и модернизирует более 10 километров. В планах — не менее масштабные работы: в реновацию красноярских теплосетей до 2030 года компания вложит 15 миллиардов рублей. Чтобы все успеть, строители-энергетики работают круглый год. Конечно, при этом выполняются только те виды работ и на тех участках, где это не мешает подаче тепла жителям. 

Подробности читайте на сайте Сибирской генерирующей компании.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
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