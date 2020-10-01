В Красноярском крае растет число пенсионеров. Об этом сегодня в День пожилого человека рассказали в Красноярскстате.

Так, на начало 2020 года численность населения Красноярского края в возрасте старше 60 лет составила 574,4 тысячи человек, что на 2,5 процента больше, чем на начало 2019 года.

Треть пенсионеров от общего числа - в возрасте 60-64 лет, 27 процентов - 65-69 лет, четверть всех пожилых людей находится в возрасте 70-79 лет. Лишь 15 процентов пенсионеров перешагнули 80-летний рубеж, жителей края в возрасте 100 и более лет всего 193.

«В численности населения края в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины – на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1807 женщин. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 лет составляло 1411 человек, в возрасте 65-69 лет – 1619 человек, в возрасте 70-74 лет – 1926 человек, в возрасте 75 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 2865 женщин», - привели цифры статистики.

Они отметили, что в 2019 году 561 мужчина и 376 женщин в возрасте старше 60 лет в крае вступили в брак, из них 66 мужчин и 37 женщин ранее не состояли в браке.