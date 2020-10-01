1 октября
Красноярск
погода +5 °C
78.78
 
€ 92.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае растет число пенсионеров

Главная Общество
Красноярск
15:47 1 Октября 2020
общество, красноярск, пенсия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае растет число пенсионеров. Об этом сегодня в День пожилого человека рассказали в Красноярскстате.

Так, на начало 2020 года численность населения Красноярского края в возрасте старше 60 лет составила 574,4 тысячи человек, что на 2,5 процента больше, чем на начало 2019 года.

Треть пенсионеров от общего числа - в возрасте 60-64 лет, 27 процентов - 65-69 лет, четверть всех пожилых людей находится в возрасте 70-79 лет. Лишь 15 процентов пенсионеров перешагнули 80-летний рубеж, жителей края в возрасте 100 и более лет всего 193.

«В численности населения края в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины – на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1807 женщин. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 лет составляло 1411 человек, в возрасте 65-69 лет – 1619 человек, в возрасте 70-74 лет – 1926 человек, в возрасте 75 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 2865 женщин», - привели цифры статистики.

Они отметили, что в 2019 году 561 мужчина и 376 женщин в возрасте старше 60 лет в крае вступили в брак, из них 66 мужчин и 37 женщин ранее не состояли в браке.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярских водителей днем проверили на трезвость

Красноярских водителей днем проверили на трезвость

1 Октября 2020 г.
За три часа удалось задержать четырех пьяных автомобилистов
Новости Красноярска: Коронавирусом за сутки заразились 116 жителей края

Коронавирусом за сутки заразились 116 жителей края

1 Октября 2020 г.
Край остается на третьем этапе снятия ограничений
Новости Красноярска: На дорогах края поменяли расположение камер

На дорогах края поменяли расположение камер

1 Октября 2020 г.
Места дислокации определяются каждый месяц
Новости Красноярска: Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

1 Октября 2020 г.
Третий этап продлен
Новости Красноярска: Эксперты ЦСМ проверили кефир из красноярских магазинов

Эксперты ЦСМ проверили кефир из красноярских магазинов

1 Октября 2020 г.
Только четыре образца признали качественными
Новости Красноярска: Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

1 Октября 2020 г.
Осадки выпали на окраинах города
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

30 Сентября 2020 г.
В прошлом году она продавалась за 9,5 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

30 Сентября 2020 г.
Женщина потеряла создание
Новости Красноярска: В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

30 Сентября 2020 г.
Детей переводят на дистанционные занятия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru