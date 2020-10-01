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Красноярских водителей днем проверили на трезвость

Главная Общество
Красноярск
15:35 1 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские инспекторы ГИБДД проверили на трезвость водителей - на этот раз они останавливали машины днем. 

Так, накануне полицейские задержали четырех нетрезвых автомобилистов. 

«Состояние алкогольного опьянения у них подтвердилось, еще два водителя от прохождения освидетельствования отказались и были отстранены от управления транспортными средствами», - отчитались в ведомстве. 

В Кировском районе один из водителей перевозил наркотики. Это также удалось установить во время рейда. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Напомним, красноярцы тоже могут сообщать о нетрезвых водителях по телефону «Синей линии»: 263-10-19.

Фото: ГИБДД

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