Красноярских водителей днем проверили на трезвость

Красноярские инспекторы ГИБДД проверили на трезвость водителей - на этот раз они останавливали машины днем.

Так, накануне полицейские задержали четырех нетрезвых автомобилистов.

«Состояние алкогольного опьянения у них подтвердилось, еще два водителя от прохождения освидетельствования отказались и были отстранены от управления транспортными средствами», - отчитались в ведомстве.

В Кировском районе один из водителей перевозил наркотики. Это также удалось установить во время рейда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, красноярцы тоже могут сообщать о нетрезвых водителях по телефону «Синей линии»: 263-10-19.

Фото: ГИБДД