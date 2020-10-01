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На дорогах края поменяли расположение камер

Главная Общество
Красноярск
13:51 1 Октября 2020
общество, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В КрУДоре объявили об изменении местоположения камер видеофиксации нарушений ПДД. В управлении опубликовали обновленную карту. 

Новые места для радаров определяют каждый месяц. Этим занимается ГИБДД, учитывая аварийность участков на дорогах региона. 

«Комплексы устанавливаются в очагах аварийности. В настоящее время в Красноярске действует 34 стационарных комплекса фотовидеофиксации. Также комплексы действуют на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» (16 рубежей) и Р-257 «Енисей» (8 рубежей). Передвижные камеры выставляются на территории всего края, не менее 47 единиц ежедневно», - рассказал Михаил Буйлов, заместитель руководителя КрУДора по информационным технологиям. 

 

На обновленной карте указаны временные и постоянные рубежи контроля. 

Фото: КрУДор

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