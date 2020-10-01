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Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

Главная Общество
Красноярск
12:53 1 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Красноярского края продлили третий этап антиковидных ограничений. Об этом 1 октября объявили в региональном правительстве.  

«Показатели основных критериев Роспотребнадзора - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием - позволяют нашему региону пока не ужесточать имеющиеся ограничения», - рассказали в администрации. 

Тем не менее, жителям края при посещении общественных мест нужно носить маски и соблюдать дистанцию. На третьем этапе разрешено работать торговым центрам, объектам торговли, кафе и ресторанам, кинотеатрам и концертным площадкам.  

«Сохраняется запрет на проведение отдельных массовых мероприятий, работу ночных клубов и дискотек», - отметили в правительстве. 

Напомним, в крае уже более 20 тысяч зараженных коронавирусом. Специалисты говорят о второй волне COVID-19 в России. Людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Также в столице многие крупные компании попросили перевести работников на «удаленку». 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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