Краевые власти не стали ужесточать антиковидные ограничения

Власти Красноярского края продлили третий этап антиковидных ограничений. Об этом 1 октября объявили в региональном правительстве.

«Показатели основных критериев Роспотребнадзора - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием - позволяют нашему региону пока не ужесточать имеющиеся ограничения», - рассказали в администрации.

Тем не менее, жителям края при посещении общественных мест нужно носить маски и соблюдать дистанцию. На третьем этапе разрешено работать торговым центрам, объектам торговли, кафе и ресторанам, кинотеатрам и концертным площадкам.

«Сохраняется запрет на проведение отдельных массовых мероприятий, работу ночных клубов и дискотек», - отметили в правительстве.

Напомним, в крае уже более 20 тысяч зараженных коронавирусом. Специалисты говорят о второй волне COVID-19 в России. Людям старше 65 лет рекомендовали оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Также в столице многие крупные компании попросили перевести работников на «удаленку».

Фото: vk.com/shtabkrskstate