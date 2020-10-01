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Эксперты ЦСМ проверили кефир из красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
12:45 1 Октября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты красноярского ЦСМ проверили кефир из магазинов и торговых сетей. Качественными оказались только четыре образца из десяти, рассказали в центре стандартизации и метрологии. 

Эксперты закупили бутылки с кефиром жирностью 2,5%. По итогам испытаний качественной и безопасной признаны: кефир «Никольское здоровье» (Красноярский край), «Назаровский кефир» (Красноярский край), «Семенишна» (республика Хакасия), «Провинция Солгон» (Красноярский край).

«Таким образом, только четыре образца из десяти по всем проверенным показателям соответствуют требованиям качества и безопасности, предъявляемым к данной продукции», - пояснили эксперты. 

В остальных образцах нашли кишечную палочку, заниженное содержание молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. Нарушения обнаружили в следующих образцах: кефир «Село Маслобоево» (Красноярский край), «Сельскохозяйственное предприятие Искра» (Красноярский край), «Село родное» (Красноярский край), «Алтайская буренка» (Алтайский край), «Молочная сказка» (Алтайский край), «Простоквашино» (Кемеровская область). 

Фото: ЦСМ

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