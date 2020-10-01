Вандалы похитили более 60 метров сливных решеток с Театральной площади

Неизвестные похитили сливные решетки с Театральной площади в Красноярске. Конструкции закрывали каналы возле фонтанов. Недавно их заменили на новые, так как прежние пришли в негодность – в общей сложности рабочие устелили 61 метр металлических конструкций.

«В некоторых местах эти решетки со временем раскрошились, пришли в негодность. Дети, бегающие по площади, рисковали получить травму, попав в открытый узкий сток.

Заботясь о гостях и жителях города, предприятие «Красгорпарк» закупил недостающие решеточки и закрыл пустые места в водоотводных лотках», – рассказывали в пресс-службе городской администрации.

Однако черные решетки продержались недолго. Накануне неизвестные сняли их и унесли. «Красгорпарку» придется снова закупать металлические конструкции и заново их устанавливать.

В мэрии сетуют, что эти деньги можно было потратить на новое благоустройство.