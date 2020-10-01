Туристско-информационный центр запускает серию бесплатных экскурсий по Красноярску

Туристско-информационный центр запускает серию бесплатных авторских экскурсий по Красноярску и окрестностям города. Первый поход «Лесные лекари» пройдет по Гремячей гриве в предстоящее воскресенье, 4 октября. Автор экскурсии – врач и краевед Дмитрий Курнаков.

«Во время прогулки по лесу Гремячей гривы гостей ждут увлекательные истории о том, чем полезны местные травы, грибы и ягоды, как их правильно собирать, заготавливать и употреблять. Дмитрий умеет так рассказать, что будет интересно не только ботаникам, так что смелее присоединяйтесь», – обратились к красноярцам представители Туристско-информационного центра.

Сбор участников назначен на 15:00 около визит-центра №1 – рядом остановка «Сопка», куда подходят автобусы №№32, 90,12, 31 и 88. Максимальное количество участников – 30 человек, поэтому желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Бесплатные авторские экскурсии по Красноярску будут проходить в октябре и ноябре.

Фото: vk.com/grivapark